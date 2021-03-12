Бийск: Аналитики подсчитали, сколько стоит испечь стопку блинов на Масленицу

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Приготовление стопки традиционных блинов на Масленицу обойдется россиянину в 303 рубля.

Приготовление стопки традиционных блинов на Масленицу обойдется в 303 рубля, веган-блинов — в 695 рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса доставки продуктов и товаров Сбермаркет.

Традиционная стопка блинов на молоке обойдется в 303 рубля: в эту цену входит молоко, яйца, мука, масло, сахар-песок. Этого набора хватит, чтобы приготовить блины на большую семью.

По данным экспертов, классические топпинги: сметана, мед, сливочное масло в среднем будут стоить до 200 рублей. Аналитики отмечают, что из ингредиентов для традиционных блинов россияне стали чаще покупать сметану (+1%) и кефир (+1,3%). Продажи молока и яиц — основных составляющих блинов — сохранились на уровне прошлого года.

Также аналитики подсчитали, что больше всего россиянам придется отдать за блины с черной икрой: средняя стоимость банки черной икры весом 50 граммов составляет 3 650 рублей. Для того, чтобы приготовить классические блины и добавить в них начинку из икры, нужно заплатить 3 953 рубля. Блины с красной икрой будут стоить дешевле: средняя цена банки красной икры 140 граммов стоит 765 рублей, а порция блинов с икрой — 1 тыс. 68 рублей.

Веган-вариант блинов на сахарозаменителе, растительном молоке и рисовой муке будет стоить 695 рублей. К ним можно добавить сироп агавы, цена такой порции составит 1 195 рублей, дешевле обойдется сироп финиковый — порция блинов с финиковым топпингом обойдется в 835 рублей. Вариант для спортсменов будет стоить 401 рубль — в эту цену входит стоимость смеси для блинов с высоким содержанием белка и молоко.

ЗОЖ-блины с авокадо, слабосоленой семгой и кунжутными семечками будут стоить 909 рублей. Вариант таких блинов на овсяной муке будет дороже на 90 рублей и составит почти 1 тыс. рублей.

Аналитики Сбермаркета также отметили, что за последние дни увеличились продажи блинных сковород: рост на 1%, лопаток для переворачивания блинов (+1%) и кисточек для масла (+1%). По сравнению с масленичной неделей в 2020 году россияне стали меньше покупать замороженные блины: количество продаж снизилось на 8% — это самый резкий спад среди товаров к Масленице.

Мяса не обнаружено: Роскачество проверило, с кем или чем продаются сытные блины

13:10, 10.03.2021 704

Бийский рабочий