Бийск: Аналитики: кормить семьи в России чаще приходится отцам
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К празднику исследователи выяснили, сколько зарабатывают российские отцы.
День отца отмечаться в России в третье воскресенье октября. Сервис SuperJob, накануне праздника проведел опрос и выяснили, что именно отцы в большинстве российских семей традиционно обеспечивают финансовое благополучие семьи.
В опросе приняли участие жители всех округов РФ среди 3000 мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке и имеющих детей,
В результате 38% мужей ответили, что их заработок — больше зарплаты их жен, еще у 16% — значительно больше, либо их жены вообще не работают. Среди опрошенных женщин 42% зарабатывают меньше мужа, 21% — значительно меньше или вообще не имеет источников дохода.
О равноценном вкладе в семейный бюджет сообщили по 18% мужей и жен.
— Чем старше респонденты, тем чаще в их семьях возникает ситуация, когда в роли основного «кормильца» выступает женщина. У 12% мужчин с доходом от 80 тыс. руб. в месяц жена зарабатывает больше. Среди женщин с зарплатой более 80 тыс. руб. в месяц каждая третья зарабатывает меньше мужа, — отметили исследователи.
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15:15, 08.10.2021 856