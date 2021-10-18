Бийск: Аналитики: кормить семьи в России чаще приходится отцам

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К празднику исследователи выяснили, сколько зарабатывают российские отцы.

День отца отмечаться в России в третье воскресенье октября. Сервис SuperJob, накануне праздника проведел опрос и выяснили, что именно отцы в большинстве российских семей традиционно обеспечивают финансовое благополучие семьи.

В опросе приняли участие жители всех округов РФ среди 3000 мужчин и женщин, состоящих в зарегистрированном браке и имеющих детей,

В результате 38% мужей ответили, что их заработок — больше зарплаты их жен, еще у 16% — значительно больше, либо их жены вообще не работают. Среди опрошенных женщин 42% зарабатывают меньше мужа, 21% — значительно меньше или вообще не имеет источников дохода.

О равноценном вкладе в семейный бюджет сообщили по 18% мужей и жен.

— Чем старше респонденты, тем чаще в их семьях возникает ситуация, когда в роли основного «кормильца» выступает женщина. У 12% мужчин с доходом от 80 тыс. руб. в месяц жена зарабатывает больше. Среди женщин с зарплатой более 80 тыс. руб. в месяц каждая третья зарабатывает меньше мужа, — отметили исследователи.

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15:15, 08.10.2021 856

Бийский рабочий