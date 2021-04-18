Бийск: Аналитики рассказали, куда поедут российские туристы после закрытия Турции

Бийск: Аналитики рассказали, куда поедут российские туристы после закрытия Турции18.04.2021
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Билеты в Египет на этой неделе искали на 70% чаще, чем в остальное время.
После ограничения полетов между Россией и Турцией вырос спрос на билеты в Египет и Кипр. Такие данные представили в сервис для планирования путешествий OneTwoTrip и аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», сообщает RT.
Больше всего спрос вырос на Египет: билеты туда начали искать на 70% чаще. Перелеты на Кипр начали проверять на 63% чаще. Тройку лидеров закрывает Марокко, этим направлением стали интересоваться чаще на 55%.
Также многие смотрели авиабилеты в Сербию (на 50% больше запросов), Белоруссию (+49%), ОАЭ (+49%), Мальдивы (+47%), Черногорию (+41%), Грузию (+31%) и Армению (+20%).
Кроме того, выросло количество поисковых запросов на билеты в Анапу (+22,6%), Калининград (+15,3%), Казань (+13,2%), Петрозаводск (+11,2%), Минеральные Воды (+9,6%), Нижний Новгород (+9,5%) и Санкт-Петербург (+8,4%).
При этом аналитики Туту.ру отметили, что цены на прямые перелёты в Сочи, Симферополь и Калининград на майские праздники не изменились существенно за последние дни.
РФ ограничила полеты в Турцию и Танзанию: что делать тем, кто планировал отпуск
11:45, 13.04.2021 881