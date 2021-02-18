Бийск: «Аметист» и «Весточка»: в Алтайском крае районировали новый сорт томата и огурца • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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Урожайные растения выведены с учетом условий сибирского овощеводства и приспособлены к нашему климату.

В 2021 году в регионе районированы новый сорт томата «Аметист» и новый гибрид огурца «Весточка», разработанные алтайскими селекционерами. Их рекомендуют выращивать в личных подсобных хозяйствах.

Томат с названием «Аметист» в ходе сортоиспытания сорт показал урожайность 393 центнера с гектара, его вегетационный период — 101 день, масса плода – 66 граммов.

Также в числе новинок алтайских селекционеров – гибрид огурца «Весточка». Урожайность товарной продукции составляет 337 центнеров с гектара, масса плода – 75 граммов, длина огурца – 10 сантиметром.

Выбирая семена овощей для открытого грунта, отдавайте предпочтение районированным сортам и гибридам, то есть тем, что приспособлены к сибирскому климату. Такие сорта дают дружный урожай и являются более устойчивыми к болезням, советуют специалисты алтайским дачникам.

У нас в Алтайском крае рассада томатов лучше приживается в возрасте 55-60 дней, огурца — в 30 дневном возрасте.

Также еще несколько советов для дачников, выращивающих огурцы. Лучшими предшественниками для огурца являются луковые, бобовые, капуста и картофель. Нельзя использовать в качестве предшественника участки, на которых размещались последние 3-4 года тыквенные культуры (тыквы, арбузы, дыни, огурцы).

Оптимальными сроками посева для огурца в открытый грунт для Алтайского края считают 2-3 декады мая. По температурным условиям сев можно производить тогда, когда почва на грунте на глубине 10 см прогреется не менее чем до 13-15 градусов. Поливы начинают делать, когда наступит стабильная хорошая погода (в Алтайском крае после 15 июня). До этого желательно сделать прореживание, удалить лишние, слаборазвитые и, с признаками поражения болезнями, растения. Обычно это делают в фазе 1-2-х настоящих листьев.

Топ-5 способов победить фитофтору и собрать хороший урожай томатов

19:30, 06.08.2020 2365

Бийский рабочий