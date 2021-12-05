Бийск: Алтайские школы внепланово проверят на антитеррористическую безопасность

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В школах Алтайского края пройдут внеплановые инструктажи и проверки по антитеррористической безопасности

Как пояснили в региональном министерстве образования, это связано с несчастным случаем, произошедшим 1 декабря в Алтайской средней школе №1, где был травмирован ребенок.

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В связи с ситуацией травмирования школьника Министерством образования и науки Алтайского края главам районов и образовательных организаций региона направлено письмо о необходимости максимально усилить разъяснительную работу с родителями и учащимися. В первую очередь – о необходимости более тщательного родительского контроля и запрета проноса в школу посторонних предметов, в том числе всех видов оружия, взрывчатых веществ, газовых баллончиков и всего, что может нанести вред окружающим.

— Также необходимо незамедлительно провести внеплановые инструктажи по безопасности в каждой образовательной организации с педагогами, учащимися и другими работниками организаций в соответствии с направляемыми ранее методическими рекомендациями, инструкциями и нормативно-правовыми документами, – поясняет исполняющий обязанности министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина.

Глава ведомства также поручила усилить работу с родителями по предотвращению подобных ситуаций, проверить наличие информационных материалов по комплексной безопасности, а также ужесточить пропускной режим в образовательные организации.

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Бийский рабочий