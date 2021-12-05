Бийск: Алтайкрайстат: в регионе подешевели рыба, овощи и колбаса

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Алтайкрайстат фиксирует снижение цен на ряд социально значимых продуктов питания

По данным ведомства, с начала ноября в Алтайском крае на 5,7% снизились розничные цены на лук, на 1,9% подешевела мороженая рыба, на 1% снизилась цена на пшено. Кроме того, на 17,9% стали дешевле свежие огурцы, на 5,9% — свежие помидоры. Дешевле на 2,3% стала колбаса вареная.

— Снижение цен на колбасу вареную, огурцы свежие и помидоры свежие фиксируется на протяжении трех недель, на сосиски, сардельки и пшено — на протяжении двух недель, — сообщили в Алтайкрайстате.

При этом в ведомстве отмечают, что по России за данный период цены на эти продукты наоборот росли.

На ряд продуктов в Алтайском крае цены в ноябре увеличились. Например, подорожала капуста, картофель, пшеничная мука, куриные яйца, сахар, крупа гречневая-ядрица и сливочное масло. Однако цены на данные продукты остаются одними из минимальных по Сибири, заметили в Алтайкрайстате.

— Из 24 социально значимых продуктов питания на 21 товар цены ниже, чем в среднем по Сибири и на 21 товар – ниже среднероссийского уровня, — подчеркнули в ведомстве.

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12:17, 03.12.2021 778

Бийский рабочий