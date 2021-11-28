ГОРНЯК22 28.11.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайский ЦУР составил карту боенских предприятий для животноводов края

Горняк22
3 часа Ago

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На карте представлено географическое расположение боенских предприятийАлтайского края

Запрет на оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при подворном убое животных действует в Алтайском крае с 11 ноября. В соцсетях данная мера активно обсуждается.

Люди часто спрашивают: где можно законно заготовить «домашнее» мясо, отметили в Центре управления регионом. Сделать это можно на убойных пунктах

Для удобства владельцев подсобных хозяйств специалисты ЦУРа собрали все убойные пункты, работающие в регионе, на одной карте. На ней представлено географическое расположение боенских предприятий Алтайского края. Синяя метка — боенское предприятие предоставляет давальческие услуги; Красная мета — боенское предприятие не предоставляет давальческие услуги.

Яндекс.КартыЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Отметим,ранее ЦУР региона подготовил для удобства жителей адреса пунктов продажи твердого топлива — угля и дров.

Алтайский ЦУР составил карту боенских предприятий для животноводов края1

Обратного пути нет: в Алтайском крае не отменят запрет на продажу домашнего мяса

12:12, 24.11.2021 1998

 

Бийский рабочий

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