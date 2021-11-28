Бийск: Алтайские предприниматели написали письмо депутатам с просьбой отменить QR-коды

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Под письмом подписались более 250 представителей бизнеса

Предприниматели Алтайского края обратились к депутатам АКЗС. Они написали парламентариям письмо, под которым подписались около 250 бизнесменов.

В тексте обращения авторы пояснили, что, на их взгляд, проблемы, с которыми общество сталкивается в рамках борьбы с коронавирусом, давно перестали быть чисто медицинскими, а переросли в проблемы социальные, экономические и политические.

— Разделение общества на перенесших ковид и не болевших, вакцинированных и не вакцинированных, имеющих QR-код и тех, кто лишен такого права может стать фактором, порождающим рознь и вражду внутри социума, фактором, разделяющим людей разных взглядов. Не профессионализм, пропаганда, отсутствие какой бы то ни было профессиональной дискуссии, а зачастую банальные коммерческие интересы отдельных групп и должностных лиц превратили серьезную медицинскую проблему в инструмент манипулирования общественным мнением, способом достижения сомнительных целей. Считаем, что под прикрытием борьбы с новой коронавирусной инфекцией, реализуются далеко идущие планы, — говорится в письме.

Также предприниматели считают, что введение QR-кодов — незаконно и подпадает под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни.

— Принудительное приравнивание человека к товару, идентифицируемому QR-кодом, содержит признаки «Унижения человеческого достоинства», ст. 282 УК, — также отмечают авторы письма.

В финале обращения представители бизнеса потребовали снять с рассмотрения проект федерального закона о QR-кодах.

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17:47, 23.11.2021 2078

Бийский рабочий