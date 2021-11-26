Бийск: Алтайские эпидемиологи поддержали решение о сертификатах переболевших

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В правительстве решили, что сертификат переболевшего ковидом, будет действовать год

О необходимости продления сроков действия документа на уровне страны заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Полугодичный срок был установлен еще в июне, во время предыдущего пика заболеваемости. С тех пор специалисты получили много новых данных, позволяющих скорректировать период действия сертификата.

— Мы, как и другие страны, осуществляем мониторинг переболевших и заболевших после вакцинации и иные последствия перенесенного заболевания или вакцинации, – объяснила это предложение Голикова. – Доля переболевших повторно от общего количества переболевших по данным нашего мониторинга составляет 0,74%.

Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.

Татьяна Сафьянова, доктор медицинских наук, зав. кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Алтайского медуниверситета, уверена: изменение сроков – обоснованная мера.

– Министерство на основании определенных исследований, полученных данных делает такие выводы.

При этом специалист подчеркнула: формирование антител – очень индивидуально, и тем, кто сомневается, никто не мешает сделать прививку раньше.

– У кого-то уже через три месяца не будет антител, а у кого-то через год их будет достаточное количество. Нужно решать каждому, исходя из текущей эпидемиологической ситуации в регионе.

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13:10, 23.11.2021 3711

Бийский рабочий