Бийск: Алтайский врач-травматолог рассказал, как вести себя при гололёде

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Погодные условия на новой рабочей неделе в Алтайском крае будут сложными – синоптики обещают гололедные явления и дожди

Как правильно вести себя в гололед, рассказал врач-травматолог ЦГБ Белокурихи Василий Шипунов. Его советы публикует Instagram алтайского минздрава.

Подберите нескользящую обувь, откажитесь от высоких каблуков. Можно приобрести ледоступы в магазинах для спорта и активного отдыха.

Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Наступать следует на всю подошву целиком, ноги слегка расслабить в коленях, контролировать баланс тела.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки. Не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Если вы поскользнулись-в момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком.

Кроме того, если после падения у вас через 30 минут не проходит боль, нарастает отек, появилась деформация и нарушение функций конечности, то необходимо обращаться к травматологу в течение ближайших трех дней, пояснил Василий Шипунов. Если после падения есть подозрение на перелом, необходимо обратиться в лечебное учреждение в течение двух часов.

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15:34, 21.11.2021 920

Бийский рабочий