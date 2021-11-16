ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайский общепит получит льготы по страховым взносам

Горняк22
1 час Ago

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С 1 января 2022 года организации и ИП, оказывающие услуги общественного питания, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов

Пониженная ставка 15% будет действовать в отношении начисленных выплат на каждого работника, которые превышают минимальный размер оплаты труда. На пенсионное страхование будет дйствовать ставка 10%, на медицинское — 5%.

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры назвали основные условия применения данной льготы:

  • налогоплательщик относится к субъектам малого и среднего бизнеса в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
  • основным видом деятельности, который содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков в рамках класса 56 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности;
  • среднесписочная численность превышает 250 человек;
  • сумма доходов в совокупности не превышает 2 миллиарда рублей;
  • удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составляет не менее 70%;
  • начиная с 1 января 2024 года обязательным также станет необходимость соблюдения работодателем условия о среднемесячном размере выплат в пользу сотрудников не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации.

К деятельности по оказанию услуг общественного питания относится деятельность ресторанов, кафе, баров, предприятий быстрого обслуживания, буфетов, кафетериев, столовых, закусочных, отделов кулинарии при указанных выше объектах, а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

Алтайский общепит получит льготы по страховым взносам1

С введением QR-кодов на Алтае трафик сократился даже в продуктовых магазинах

15:47, 13.11.2021 9032

Бийский рабочий

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