ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайский Минздрав: в 2022 году в регионе построят 30 новых медучреждений

Горняк22
4 часа Ago

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На реализацию программы региону потребуется около полутора миллиардов рублей

Тридцать новых медицинских учреждений, в числе которых поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории, появятся в Алтайском крае в 2022 году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Алтайского края.

Общий объем финансирования мероприятий программы модернизации первичного звена на 2022 год составляет более 1 млрд 540 млн рублей. В 2022 году планируется построить 18 ФАПов, 11 врачебных амбулаторий, в числе которых учреждения в селе Гоньба и Одинцовка. В этих селах на сегодняшний день их нет, а население прикреплено к близлежащим, очевидна потребность в данных учреждениях. Будет продолжено строительство поликлиники № 14 в Барнауле, которую ждут жители быстро растущего и развивающегося района.

К концу года построят новую поликлинику на 100 посещений в Советском районе края. Также в рамках программы планируется капитально отремонтировать 11 медучреждений, среди которых детские поликлиники в Барнауле, селе Романово, а также несколько ФАПов.

Кроме того, выделены средства для закупки рентгеновских аппаратов – всего в 2022 году в медучреждения поставят 47 единиц техники.

В этом году благодаря реализации программы построено более 20 медучреждений, в числе которых 17 ФАПов, два поликлинических подразделения. Кроме того, в рамках программы этого года медучреждения получили более 50 единиц автотранспорта.

Алтайский Минздрав: в 2022 году в регионе построят 30 новых медучреждений 1

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15:36, 01.11.2021 3133

 

Бийский рабочий

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