ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайкрайстат: в 2021 году в регионе установлен новый рекорд смертности

Горняк22
4 часа Ago

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По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом, в Алтайском крае скончалось на 6 с лишним тысяч человек больше, чем в 2020

Как сообщает ведомство, в 2021 году, по данным за девять месяцев года (с января по сентябрь) в регионе умерло 30 438 человек, тогда как за тот же период в 2020 году, когда тоже уже была пандемия, умерло 24 275 человек. То есть, за неполный 2021 год в крае умерло 6 163 человека.

Второй год в Алтайском крае снижается рождаемость: за полгода родилось 14 207 человек, что меньше, чем в предыдущем периоде на 751.

Зато, по сравнению с девятью месяцами 2020-го года, в 2021-м в Алтайском крае стали больше сочетаться браком: в этом году их зарегистрировано 10 393, в то время как в 2020-м – 8 943.

Но и разводятся жители края тоже активнее – с начала года распался 7 751 брак.

Алтайкрайстат: в 2021 году в регионе установлен новый рекорд смертности 1

Алтайкрайстат: в регионе проживает более одного миллиона мужчин

07:41, 06.11.2021 1187

 

Бийский рабочий

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