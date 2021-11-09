Бийск: Алтайский оперштаб запустил в Telegram чат-бот о коронавирусе

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С помощью чата можно узнать, где вакцинироваться от коронавируса без записи, ознакомиться с указами губернатора и ограничениями

«Где можно вакцинироваться от коронавируса без записи?» «Как долго придется стоять в очереди?..» С момента ввода QR-кодов многих жителей Алтайского края начали особо остро волновать эти вопросы.

Центр управления регионом Алтайского края (ЦУР) при поддержке Минздрава разработал и запустил специальный чат-бот под названием «Вакцинация в Алтайском крае». Сервисом можно воспользоваться, перейдя по ссылке.

Перед этим нужно установить на смартфоне или компьютере сам мессенджер Telegram. Далее – все просто: пользователь видит привычный интерфейс чата, который дополнен меню — переходя по его строкам, можно узнать, где сейчас работают пункты вакцинации (адрес и время работы).

Кроме того, здесь можно увидеть, сколько в каждом пункте на текущий час людей в очереди – и, соответственно, указано примерное время ожидания, если приехать вакцинироваться прямо сейчас.

С помощью сервиса все желающие поставить прививку могут скорректировать свои планы. Данные регулярно обновляются при участии Минздрава Алтайского края.

С помощью чат-бота можно ознакомиться со списком коронавирусных ограничений, которые действуют в регионе на данный момент, а также всеми соответствующими указами губернатора. Есть здесь и полный список телефонов горячих линий.

Пока чат-бот предоставляет данные только по пунктам вакцинации в Барнауле. До конца ноября будет охвачен весь Алтайский край. В ближайших планах — запустить аналогичный чат-бот для Viber.

Отметим, ЦУР также участвует в наполнении сайта «Стопкоронавирус.рф» – ресурса, где собрана вся «ковидная» статистика по России, а также актуальная информация о мерах борьбы с пандемией.

В Алтайском крае пока не будут вводить QR-коды в общественном транспорте

13:11, 08.11.2021 1738

Бийский рабочий