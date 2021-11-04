Бийск: Алтайский минздрав введет мониторинг очередей на прививку, но не в Бийске

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Региональное ведомство каждый час обновляет данные об очередях в прививочных пунктах Барнаула.

Минздрав Алтайского края начал отслеживать скорость приема пациентов в мобильных прививочных пунктах и число желающих привиться.

Пока мониторинг проводится лишь в трех пунктах вакцинации, которые расположены в торговых центрах Барнаула.

На площадках работают студенты Барнаульского базового медицинского колледжа. Они собирают информацию о количестве человек в пунктах вакцинации, которые находятся вне медорганизаций, а также примерном времени ожидания.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, информация будет обновляться каждый час на сайте Министерства здравоохранения Алтайского края.

У бийчан же возможности отследить наличие очереди в прививочных пунктах нет, при этом сами очереди на прививку в медучрежениях города довольно большие. Ранее корреспондент «БР» отстояла очередь на прививку от COVID и пообщалась с горожанами, которые пришли на вакцинацию.

Испытано на себе: корреспондент «БР» отстояла очередь на прививку от COVID

15:36, 01.11.2021 2754

Бийский рабочий