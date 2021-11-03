Бийск: Алтайская УФНС разъяснила, кому положены субсидии за нерабочие дни в ноябре

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На сайте ФНС России можно самостоятельно проверить соответствуете ли вы установленным критериям и имеете ли вы право на получение субсидии.

Субсидия за нерабочие дни для субъектов МСП и СОНКО занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 (изменения внесены от 28.10.2021 № 1849). Данная субсидия предоставляется однократно за нерабочие дни в ноябре, которые введены по указу президента.

Пострадавшие отрасли должны соответствовать следующим критериям:

по состоянию на 10 июля 2021 года должны быть включены в реестр МСП или в реестр СОНКО;

основной вид экономической деятельности, по состоянию на 10 июля 2021 года, должен находиться в перечне, прилагаемому к Постановлению 1513;

по состоянию на 1 июля 2021 года задолженность не должна превышать более 3 тыс. рублей;

не начата процедура ликвидации или банкротства.

Субсидия предоставляется на каждого работника по 12792 руб. (МРОТ) по данным РСВ за полугодие, оформить кого-то задним числом уже не получится. ИП без работников получит субсидию только за себя.

Для компаний: МРОТ * количество работников в июне 2021 года;

Для ИП с работниками: МРОТ * (1+ количество работников в июне 2021 года);

Для ИП без работников: МРОТ *1.

С помощью промо страницы «С 1 ноября 2021 года – новая субсидия для пострадавшего от covid-19 бизнеса» на сайте ФНС России можно самостоятельно проверить соответствуете ли вы установленным критериям и имеете ли вы право на получение субсидии, для этого нужно внести ИНН. Там же, сформировать заявление по форме КНД 1150127 и направить в налоговую инспекцию. Так же, заявление можно отправить в налоговый орган одним из трех вариантов: по ТКС, через сервис «Личный кабинет» или почтовым отправлением.

Выплаты начнут приходить по указанным реквизитам в заявлении после 15 ноября. Дополнительную информацию можно получить по телефону единого контакт центра ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

Материалы разработаны в рамках государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае».

Бийский рабочий