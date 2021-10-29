Бийск: Алтайский край вновь побил суточный рекорд по количеству зараженных COVID

0

За сутки зарегистрирован 441 случай заболевания коронавирусом, выздоровело 137 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19 — 25

Новые случаи

Барнаул – 129

Бийск – 40

Рубцовск – 30

Алейск, Заринск, Славгород – по 18

Яровое, Алейский район – 12

Усть-Пристанский район – 11

Усть-Калманский район – 10

Камень-на-Оби, Калманский, Кулундинский районы – по 9

Благовещенский, Топчихинский районы — по 8

Краснощёковский район – 7

Третьяковский район – 6

Новоалтайск, Каменский, Рубцовский, Шелаболихинский районы – по 5

Бурлинский, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Романовский, Суетский, Шипуновский районы – по 4

Заринский, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Угловский районы – по 3

Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы – по 2

ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Михайловский, Панкрушихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Чарышский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 28 октября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 87173 человека, в том числе 6679 ребенок.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3905 человек.

426 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 838, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек – 295.

Вакцинация в Алтайском крае на 28 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины.

По состоянию на 28 октября:

55 002 человека получили первую прививку;

699 485 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

13 718 человек прошли повторную вакцинацию.

Забит под завязку: в госпитале Бийска рассказали о переполненных палатах

07:15, 27.10.2021 2665

Бийский рабочий