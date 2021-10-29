Бийск: Алтайский край вновь побил суточный рекорд по количеству зараженных COVID
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За сутки зарегистрирован 441 случай заболевания коронавирусом, выздоровело 137 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19 — 25
Новые случаи
- Барнаул – 129
- Бийск – 40
- Рубцовск – 30
- Алейск, Заринск, Славгород – по 18
- Яровое, Алейский район – 12
- Усть-Пристанский район – 11
- Усть-Калманский район – 10
- Камень-на-Оби, Калманский, Кулундинский районы – по 9
- Благовещенский, Топчихинский районы — по 8
- Краснощёковский район – 7
- Третьяковский район – 6
- Новоалтайск, Каменский, Рубцовский, Шелаболихинский районы – по 5
- Бурлинский, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Романовский, Суетский, Шипуновский районы – по 4
- Заринский, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Угловский районы – по 3
- Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы – по 2
- ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Михайловский, Панкрушихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Чарышский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 28 октября
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 87173 человека, в том числе 6679 ребенок.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3905 человек.
426 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 838, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.
Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек – 295.
Вакцинация в Алтайском крае на 28 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины.
По состоянию на 28 октября:
- 55 002 человека получили первую прививку;
- 699 485 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 13 718 человек прошли повторную вакцинацию.
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07:15, 27.10.2021 2665