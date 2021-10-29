ГОРНЯК22 30.10.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайский край вновь побил суточный рекорд по количеству зараженных COVID

Горняк22
15 часов Ago

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За сутки зарегистрирован 441 случай заболевания коронавирусом, выздоровело 137 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19 — 25

Новые случаи

  • Барнаул – 129
  • Бийск – 40
  • Рубцовск – 30
  • Алейск, Заринск, Славгород – по 18
  • Яровое, Алейский район – 12
  • Усть-Пристанский район – 11
  • Усть-Калманский район – 10
  • Камень-на-Оби, Калманский, Кулундинский районы – по 9
  • Благовещенский, Топчихинский районы — по 8
  • Краснощёковский район – 7
  • Третьяковский район – 6
  • Новоалтайск, Каменский, Рубцовский,  Шелаболихинский районы – по 5
  • Бурлинский, Ключевской, Курьинский, Новичихинский, Романовский, Суетский, Шипуновский районы – по 4
  • Заринский, Косихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Угловский районы – по 3
  • Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы – по 2
  • ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Михайловский, Панкрушихинский, Тогульский, Троицкий, Хабарский, Чарышский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 28 октября

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 87173 человека, в том числе 6679 ребенок.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3905 человек.

426 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 838, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

Минздравом края развернуто 4626 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 358. Резервных коек – 295.

Вакцинация в Алтайском крае на 28 октября  

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 039 058 комплектов вакцины.

По состоянию на 28 октября:

  • 55 002 человека получили первую прививку;
  • 699 485 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
  • 13 718 человек прошли повторную вакцинацию. 

Алтайский край вновь побил суточный рекорд по количеству зараженных COVID1

Забит под завязку: в госпитале Бийска рассказали о переполненных палатах

07:15, 27.10.2021 2665

 

Бийский рабочий

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