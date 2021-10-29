Бийск: Алтайский Минздрав: как будут работать больницы во время нерабочей недели

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Медицинские организации Алтайского края в период вынужденных каникул будут работать в обычном режиме, заверили в ведомстве

В нерабочие дни, которые были объявлены президентом с 30 октября по 7 ноября, медицинские организации Алтайского края продолжат работу в прежнем режиме. Пациентам будут оказывать в первую очередь экстренную и неотложную медицинскую помощь, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

— В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации жители края второй раз идут на вынужденные каникулы. Как в мае, так и сейчас мы приняли решение, что приостанавливать работу медучреждений нельзя. Сейчас перед нами стоит еще больше задач, чем раньше. И это не только оказание экстренной и неотложной помощи. В крае значительно выросло число жителей, которые хотят вакцинироваться против коронавирусной инфекции, и наша задача — дать эту возможность гражданам. К тому же ранее жителям края уже были выданы направления к узким специалистам и на госпитализации. Мы не можем лишить их медицинской помощи, — прокомментировал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

В праздничный день 4 ноября больницы будут работать по графику выходного дня.

— Напоминаем, в случае возникновения конфликтной ситуации или невозможности пройти того или иного специалиста, рекомендуем обращаться в администрацию медицинских организаций. Контактные данные руководства каждой поликлиники и больницы указаны на сайтах учреждений здравоохранения, — пояснили в ведомстве.

Также по вопросам оказания медицинской помощи жители края могут обратиться по телефону Горячей линии 8-800-350-3525 или телефону Министерства для устных обращений граждан (3852) 62-36-48 с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

В нерабочую неделю в больницы будут пускать только с QR-кодом или по ПЦР

08:20, 25.10.2021 2840

Бийский рабочий