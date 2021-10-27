Бийск: Алтайские колледжи с 30 октября могут уйти на удаленку или объявить каникулы
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В министерстве образования Алтайского края пояснили, как будут работать учреждения среднего профессионального образования.
Колледжи, техникумы и профессиональные лицеи региона на период нерабочих дней могут перевести учебный процесс в онлайн или объявить каникулы.
— С 30 октября по 7 ноября допускается перевод на дистанционное обучение или прерывание на каникулярный период учебного процесса с последующим перенесением нереализованной части образовательной программы на другой период в рамках соответствующего учебного года с обеспечением сохранения полноты освоения обучающимися образовательной программы среднего профессионального образования, — пояснила начальник отдела профессионального образования регионального минобра Наталья Дмитриева.
Руководители учреждений должны будут самостоятельно принимать решение по организацией образовательного процесса в нерабочие дни.
Напомним, ранее стало известно, что в детских садах Алтайского края на период нерабочих дней будут создана дежурные группы.
Как с 30 октября по 7 ноября будут работать детские сады Алтайского края
15:04, 25.10.2021 1572