Бийск: Алтайский минздрав разъяснил жителям края, как получить QR-код

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Если вы не обращались к врачу, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни

В Минздраве Алтайского края подготовили памятку, как получить QR-код, а также пояснили, где и когда он выдается. Это сделано в связи со скорым введением в регионе системы QR-протоколирования при посещении объектов с массовым пребыванием людей.

— Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесенном COVID-19. Сертификат о перенесенном заболевании формируется непосредственно на портале Госуслуг из данных федерального регистра лиц, больных COVID-19, куда данные вносит медицинская организация, осуществлявшая лечение, — пояснили в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Кроме того, в ведомстве рассказали, как получить QR-код:

Убедитесь, что у вас есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах».

После вакцинации в течение пяти дней вам поступит уведомление на электронную почту и в личный кабинет на «Госуслугах», с информацией о первой прививке, а также доступом к дневнику самонаблюдений.

Если письмо и уведомление не пришли, обратитесь в медицинское учреждение, где ставили прививку. Сотрудники внесут ваши данные в регистр вакцинированных.

Сертификат и QR-код автоматические появятся в вашем личном кабинете после второй прививки (она ставится через 21 день после первой – Прим. ред.). Если вы проходите повторную вакцинацию или ставите прививку после того, как переболели, QR-код появится сразу после прививки.

Сертификат и QR-код доступны на «Госуслугах», в мобильном приложении «Госуслуги», в мобильном приложении «Стоп Коронавирус».

Кроме того, в Минздраве Алтайского края напомнили, что пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции и гриппа можно в любой поликлинике края по предварительной записи. Записаться можно через портал Госуслуг и через колл-центры поликлиник.

Вакцинация проходит бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Стало известно, как и где в Алтайском крае будет работать система QR-кодов

12:24, 21.10.2021 5255

Бийский рабочий