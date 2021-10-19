Бийск: Алтайкрайстат: пять недель подряд в регионе дешевеют социально значимые продукты

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Алтайкрайстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе по состоянию на 11 октября

С начала октября, по данным ведомства, в регионе снизились розничные цены на социально значимые продукты питания.

Подешевела мороженая рыбла (на 4,7%), морковь (на 3,1%), капуста (на 2,8%), яблоки (на 2,3%) и лук репчатый (на 1,7%). При этом рыба и морковь подешевели больше весего — на 8,59 руб. и 0,94 руб за килограмм соответственно.

— На протяжении пяти недель фиксируется снижение цен на морковь, яблоки и капусту, — отметили в Алтайкрайстате.

Есть продукты цены на которые растут, признает Алтайкрайстат. Зарегистрирован рост средних цен на картофель (на 17,6%), помидоры свежие (на 14%), яйца куриные (6,1%).

— При этом цены на данные продукты остаются минимальными по Сибири, — заверяют в ведомстве.

Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири и на 21 товар – ниже среднероссийского уровня.

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11:13, 17.10.2021 600

Бийский рабочий