Бийск: Алтайский минздрав пообещал сделать все больницы края удобными для инвалидов

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Министр здравоохранения Алтайского края заявил, что в течение трёх лет в больницах создадут условий для приёма инвалидов.

Жители Поспелихи обратились к министру здравоохранения Алтайского края, Дмитрию Попову с жалобой на то, что в местной ЦРБ нет лифта. Пациенты, прикованные к инвалидным креслам, вынуждены ползти на руках на второй и третий этажи.

Попов согласился, что условий для приёма инвалидов нет во многих районных больницах края. При этом пообещал, что в ближайшие годы ситуацию постараются изменить.

Министр отметил, что в ближайшее три года кабинеты врачей, к которым чаще всего обращаются инвалиды, переместят на первые этажи больниц. Там, где с переездом возникнут проблемы, установят лифты.

По словам Дмитрия Попова, ведомство ставит задачу в течение трёх лет провести комплексные ремонты всех взрослых поликлиник.

— Многие из них построены в 1960–1970-х годах. Тогда никто не думал, что нужно строить лифты для того, чтобы маломобильные пациенты могли получать помощь в поликлинике, не преодолевая все эти этажи. Там, где невозможно установить подъёмники и лифты, мы будем перемещать на первые этажи кабинеты для острого приёма пациентов, кабинеты терапевтов и хирургов, — цитирует Попова «Вести Алтай».

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10:30, 14.10.2021 1759

Бийский рабочий