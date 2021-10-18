ГОРНЯК22 18.10.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайский край, как отстающий в развитии регион, будут поддерживать до 2030 года

Горняк22
12 часов Ago

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Программа, направленная на поддержку отстающих регионов, будет продлена с 2025 до 2030 года.

К числу регионов с низким уровнем социально-экономического развития добавятся еще несколько российских субъектов.

При этом сама программа, направленная на поддержку таких регионов, будет продлена с 2025 до 2030 года. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

Алтайский край уже находился в списке отстающих регионов. Также в него вошли еще девять субъектов — Адыгея, Калмыкия, Карелия, Курганская область, Марий Эл, Псковская область, Республика Алтай, Тува и Чувашия. Сейчас к ним добавляются новые, в числе которых, в частности, Астраханская область.

Алтайский край, как отстающий в развитии регион, будут поддерживать до 2030 года1

Подтянем отстающих: Мишустин поручил подготовить программы для бедных регионов

19:40, 27.02.2020 2409

Бийский рабочий

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