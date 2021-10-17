Бийск: Алтайский диетолог рассказала жителям края, как избежать ожирения

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Алтайский край по итогам 2020 года занял первое место по количеству людей с ожирением

В подобный рейтинг край попадает уже не в первый раз – как бороться с заболеванием, рассказала главный врач краевого центра медпрофилактики, кандидат медицинских наук, диетолог Татьяна Репкина. Она считает, что статистика в регионе честная – она отражает действительно высокий показатель ожирения.

Чаще всего этим недугом страдают женщины, но в последнее время распространилась и на мужчин. «Спутниками» ожирения становятся и другие опасные заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, некоторые виды онкологии.

По словам диетолога, ожирение – это именно заболевание, оно хронические и рецидивирующее, практически пожизненное.

Обязательно нужно двигаться и питаться полноценно три раза в день.

В утренние часы важно выпить стакан теплой воды 36,6 градусов – это запустит пищеварение, перистальтику. Лучше всего утром съедать каши, омлеты, запеченные и свежие фрукты/овощи, чай, цельнозерновой хлеб, какао.

Блюдо на обед должно включать 100 грамм белка и состоять наполовину из овощей – тушеных, свежих, без картофеля. Также можно включить в рацион, объясняет диетолог, ненаваристые супы, особенно хорошо, если в них будут входить свекла и морковь.

Ужинать необходимо не менее чем за три часа до отхода ко сну. Вечером можно съесть белковые продукты, мясные и рыбные, творожные запеканки. Полезна и отварная рыба. Опять же половина блюда должна состоять из овощей – тушеной капусты, брокколи. Для разнообразия добавьте в блюдо сок лимона, приправы, йодированную соль.

Рыбу врач советует есть настоятельно – не менее двух раз в неделю. Она оказывает благоприятное действие на организм человека, снижает риск развития инфекционных и онкологических заболеваний, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Отдавайте предпочтение жирной океанической рыбе: сельдь, скумбрия, сардины, палтус и лосось. Рыбий жир очень полезен для организма. Можно есть консервированную рыбу. Например, тунец полезен и незаменим при приготовлении салатов, однако сушеную и копченую рыбу употребляйте с осторожностью.

Взрослый организм нуждается в не менее 400 граммах овощей в сутки. Они снижают на 40% риск развития ишемической болезни, на 25% – развитие инсульта и до 22% – сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, достаточное количество овощей может снизить риск развития онкологии желудка, пищевода, груди.

Соль лучше употреблять с содержанием йода. Дефицит этого элемента опасен для организма и может привести к кретинизму, нарушениям умственного развития и гипотиреозу у детей.

Алтайский край снова стал одним из самых «толстых» регионов в стране

16:14, 24.07.2021 1474

Бийский рабочий