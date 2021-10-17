Бийск: Алтайский танцор Пухляш прыгнул с тарзанки на съемках нового «Форт Боярда»

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Ради победы своей команды знаменитому танцору пришлось преодолеть страх высоты и прыгнуть с тарзанки

Уроженец Заринска, танцор Дмитрий Красилов по прозвищу «Пухляш», принял участие в телеигре «Форт Боярд». Ради победы своей команды парень прыгнул с тарзанки. Уже после прыжка выяснилось — наш земляк стал самым тяжелым участником шоу.

В личном аккаунте артист поделился впечатлениями от пережитого:

— Наверно это мой самый безбашенный поступок! Спасибо «Форту» за это! Так и хотелось крикнуть: «Никогда ничего не бойтесь! Жизнь одна! Кайфуйте!»

Little Big отказались от сотрудничества с танцором Пухляшом из Алтайского края

18:15, 03.07.2021 9333

Бийский рабочий