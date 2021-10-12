Бийск: Алтайский край оказался в хвосте списка регионов по финансовому благополучию

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По сравнению с предыдущим годом Алтайский край на несколько позиций провалился в рейтинге

РИА «Новости» подвело итоги исследования по выявлению регионов-лидеров по финансовому благополучию.

Среди них оказались Москва и Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Мурманская области.

Для рейтинга учитывались следующие показатели:

отношение средних доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг,

среднемесячный объем вкладов физических лиц в банках на одного жителя,

доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума,

доля семей, которые смогли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Исходя из этих данных Алтайский край оказался на 74 месте из 85. При этом еще год назад мы были на две позиции выше — на 72 месте.

В ходе исследования Алтайский край набрал 24,57 баллов, в то время как в Москве он составляет 82,66, на Чукотке — 88, а Ямале — и вовсе 96.

Алтайский край оказался в лидерах рейтинга по числу отчаявшихся найти работу

17:43, 15.09.2021 949

Бийский рабочий