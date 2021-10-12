Бийск: Алтайский край обновил рекорд по количеству заболевших за 24 часа
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За сутки зарегистрировано 305 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 53 пациентов, умерло 29 человека, от COVID-19 – 22
Новые случаи
- Барнаул – 95
- Бийск – 32
- Заринск и Рубцовск – по 15
- Калманский район – 13
- Топчихинский район – 12
- Белокуриха и Целинный район – по 8
- Шипуновский район – 7
- Зональный и Усть-Калманский районы – по 6
- Славгород, Алейский, Бийский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 5
- Алейск, Егорьевский, Курьинский, Солтонский районы – по 4
- Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Тальменский районы – по 3
- Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Ключевский, Кытмановский, Угловский районы – по 2
- Бурлинский, Красногорский, Кулундинский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 1.
Коронавирус в Алтайском крае на 11 октября
По состоянию на 11 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3287 человек.
480 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 642, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 258.
Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336, резервных коек — 396.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 739 человека, в том числе 5984 ребенка.
Вакцинация в Алтайском крае на 11 октября
Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции.
На 11 октября в Алтайском крае против COVID-19 прививается 709 527 человек, в том числе:
- 39 106 человек получили первую прививку;
- 663 398 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);
- 7 023 человека прошли повторную вакцинацию.
СМИ: в Алтайском крае могут ввести новый локдаун
09:20, 10.10.2021 21511