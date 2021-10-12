Бийск: Алтайский край обновил рекорд по количеству заболевших за 24 часа

4

За сутки зарегистрировано 305 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 53 пациентов, умерло 29 человека, от COVID-19 – 22

Новые случаи

Барнаул – 95

Бийск – 32

Заринск и Рубцовск – по 15

Калманский район – 13

Топчихинский район – 12

Белокуриха и Целинный район – по 8

Шипуновский район – 7

Зональный и Усть-Калманский районы – по 6

Славгород, Алейский, Бийский, Краснощековский, Немецкий национальный, Первомайский, Рубцовский, Усть-Пристанский районы – по 5

Алейск, Егорьевский, Курьинский, Солтонский районы – по 4

Петропавловский, Поспелихинский, Смоленский, Тальменский районы – по 3

Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Ключевский, Кытмановский, Угловский районы – по 2

Бурлинский, Красногорский, Кулундинский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 1.

Коронавирус в Алтайском крае на 11 октября

По состоянию на 11 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3287 человек.

480 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 642, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 258.

Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336, резервных коек — 396.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 739 человека, в том числе 5984 ребенка.

Вакцинация в Алтайском крае на 11 октября

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против коронавирусной инфекции.

На 11 октября в Алтайском крае против COVID-19 прививается 709 527 человек, в том числе:

39 106 человек получили первую прививку;

663 398 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»);

7 023 человека прошли повторную вакцинацию.

СМИ: в Алтайском крае могут ввести новый локдаун

09:20, 10.10.2021 21511

Бийский рабочий