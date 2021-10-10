Бийск: Алтайские семьи могут купить ЖД билеты со скидкой до 40%

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В Алтайском крае открыли продажу билетов по субсидированным льготным тарифам на семейные поездки в купе поездов дальнего следования.

Новые льготы введены на основании постановления Правительства РФ № 875 от 9 июня 2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма.

В Алтайском крае билеты по льготному тарифу до конца 2021 года могут купить семьи с одним или несколькими детьми. Тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

В среднем снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит до 40%. Точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах при приобретении проездного документа. При этом скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами.

Воспользоваться льготным тарифом можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп, отмечают в пресс-службе правительства региона. Обязательным условием предоставления скидки является совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет.

Приобрести билеты по льготному тарифу можно только в билетных кассах дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства, а возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

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08:53, 02.10.2021 428

Бийский рабочий