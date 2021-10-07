Бийск: Алтайский чиновник выиграл 100 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса

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Счастливчиком оказался глава сельского поселения Республики Алтай.

Глава Паспаульского сельского поселения Чойского района Республики Алтай Василий Метелев попал в число победителей розыгрыша среди привившихся от COVID-19., сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Программа поощрения вакцинированных граждан начала действовать в России с 1 сентября. В розыгрыше принимают участие граждане страны старше 18 лет, поставившие прививку до сентября. Всего будет выбрано тысяча победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей. Победители будут определяться дважды с помощью технологии алгоритма случайной выборки среди всех.

Первых 500 счастливчиков определили 14 сентября, в их число и вошел глава Паспаульского сельского поселения. Следующий тираж состоится 14 октября.

Деньги за вакцинацию: в России привитые могут получить 100 тыс. руб.

13:41, 19.08.2021 2939

Бийский рабочий