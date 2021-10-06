Бийск: Алтайские синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега

0

Ночной минус и мокрый снег с дождем могут стать причиной утреннего гололеда.

В среду, 6 октября в Алтайском крае температура воздуха составит +4,+9 градусов. При этом ночью ожидается похолодание до -3,+2 градусов и дожди с мокрым снегом. В связи с этим синоптики предупреждают, что утром местами возможны гололедные явления и налипание мокрого снега, туман.

Ветер днем и ночью будет северным 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Бийске 6 октября дневная температура составит +4 градуса, небольшой дождь. Ночью похолодает до 0,+1 градуса. Это первая осенняя ночь, когда столбики термометров опустятся до нуля.

Осторожно скользко: синоптики предупреждают о гололеде в Алтайском крае

06:31, 02.10.2021 1826

Бийский рабочий