Бийск: Алтайский край получит почти 100 млн на бесплатные лекарства для больных COVID

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Правительство выделило регионам свыше 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом.

Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят из резервного фонда Правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек.

Согласно распоряжению, Алтайский край получит 97,5 миллионов рублей. Это довольно крупная сумма — ряд других регионов получат менее 50 млн рублей. Однако есть субъекты, в которые направят и более 100 млн.

Средства должны пойти на лекарства пациентам, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты должны выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача.

В Минздраве Алтая разъяснили порядок выдачи лекарств пациентам с COVID

10:17, 03.12.2020 1564

Бийский рабочий