Бийск: Алтайский край не входит в число регионов, где стоит продлить льготную ипотеку

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Программу могут продлить лишь в регионах, где нет признаков перегрева рынка.

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов назвал субъекты РФ, в которых стоит продлить льготную ипотеку под 6,5% годовых.

Он пояснил, что делать это целесообразно в регионах, где нет признаков перегрева рынка.

— Это позволит стимулировать продажи на первичном рынке и поддержать спрос на жилье со стороны населения, — цитирует Сухова РИА Новости.

К таким территориям относятся регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, Псковская, Саратовская, Курганская области, Мордовия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Напомним, программа льготной ипотеки действует только на новостройки, ставка составляет не более 6,5% (разницу с рыночной субсидирует государство). Программа запускалась с 1 мая прошлого года как антикризисная мера и действовала до 1 ноября, а потом была продлена до 1 июля 2021-го.

Однако, в связи с резким повышением цен на первичном рынке в Правительстве РФ засомневались в целесообразности пролонгации льготной ипотеки и теперь обсуждают возможность оставить ее только в 24 субъектах, где она не будет иметь негативный эффект.

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10:52, 30.05.2021 2434

Бийский рабочий