Бийск: Алтайский министр образования пообещал усилить меры безопасности школьников

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Подойдут к вопросу всесторонне: будут созданы антикризисные команды, а в школах установлены металлорамки.

В Алтайском крае продолжается обсуждение усиления мер безопасности в школах. Благодаря летним каникулам, есть время не только для поиска лучшего решения проблемы (которая касается каждого образовательного учреждения региона), но и постепенного внедрения новшеств.

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края, рассказал о системе мер по обеспечению безопасности школьников:

– В первую очередь, необходимо создание именно инженерно-технических условий безопасности. Это и входные группы контроля, посты, проведение металлорамок и металлодетектеров. В каждой образовательной организации по поручению Минпросвящения мы создаем антикризисные команды. В целом коллеги и руководители работают над преобразованием организационно-управленческих мер: создают инструктажи, схемы реагирования, оповещения и так далее.

Министр подчеркнул, что также сегодня важно решать и вопросы, касающиеся материально-технической части обеспечения безопасности школьников Алтайского края.

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13:17, 18.05.2021 1831

Бийский рабочий