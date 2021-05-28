Бийск: Алтайский край получил партию третьей российской вакцины от COVID-19

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Алтайский край получил партию третьей российской вакцины от COVID-19

В Алтайский край поступило 2340 комплектов вакцины «КовиВак», разработаной Федеральным научным центром им М.П. Чумакова.

— Это вакцина двухфазная, как и остальные, разработана по традиционной технологии: создание иммунитета обусловлено воздействием искусственно ослабленных или убитых вирусов, не способных вызвать заболевание. Интервал между введением первой и второй доз вакцины составляет две недели, — рассказали в Минздраве Алтайского края.

По данным на 26 мая в Алтайский край поступило около 300 тыс. комплектов вакцины против коронавирусной инфекции:

290 тыс. 817 комплектов «ГамКовидВак» (Спутник V),

7 тыс. 290 комплектов «ЭпиВакКорона»

2 тыс. 340 комплектов вакцины «КовиВак».

Жители Алтайского края сами могут выбрать вакцину для иммунизации, при условии, что она есть в наличии в медицинской организации и при отсутствии противопоказаний. Для этого необходима консультация с врачом перед вакцинацией.

В прививочной кампании участвует 86 медицинских организаций.

Бийский рабочий