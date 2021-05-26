Бийск: Алтайского школьника наградили за спасение инвалида из горящего дома

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За проявленное мужество ему вручили нагрудный знак «Горячее сердце».

Школьник Максим Павлов из Быстроистокского района Алтайского края, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома хозяина жилья, инвалида второй группы. Кроме этого, после спасения парень вернулся в задымленную постройку и вынес на улицу газовый баллон, предотвратив хлопок газа и более серьёзные последствия возгорания.

Ранее Максим Павлов был награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС». Теперь же ему вручили нагрудный знак «Горячее сердце».

Церемония награждения лауреатов прошла в Москве в зале Славы Музея Победы. Одноименные нагрудные знаки получили 23 молодых человека и представителей молодежных организаций, проявивших личное мужество в чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» реализуется с 2013 года. Её основная цель – чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.

Инициатива организована Фондом социально-культурных инициатив при активном участии Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства обороны РФ, МЧС и МВД, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Следственного комитета РФ, Россотрудничества, Российского движения школьников и «Юнармии». С 2020 года Инициатива проходит с международным участием.

Бийский рабочий