Бийск: Алтайские врачи спасли жизнь младенцу с редкой аномалией развития

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Редкая аномалия развития – гастрошизис, встречается в одном случае на каждые на 5-10 тысяч новорожденных.

У рожденной в Алтайском крае девочки органы желудочно-кишечного тракта, матка и её придатки находились вне брюшной полости. Еще 30 лет назад летальный исход при подобном дефекте наступал в 70% случаев, сейчас — не более 30%, сообщают в Минздраве региона.

В Алтайском крае всех детей с этой аномалией развития преимущественно оперируют в Центре охраны материнства и детства. За 2020 год был пролечен один пациент. С января по май 2021 г — три пациента.

Последний случай оказался одним из самых сложных за всю историю. Врачи выполнили ювелирную операцию – скорректировали брюшную стенку и сохранили ребёнку жизнь. Несколько дней ему проводили искусственную вентиляцию легких. Кроме того, у него было осложнение. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

— Успех хирургического лечения такой сложной и редкой аномалии плода во многом зависит от слаженной работы врачей мультидисциплинарной команды: хирургов, реаниматологов, неонатологов. Это поистине ювелирная работа, где нужна филигранная точность, необходимо учитывать абсолютно все детали. Каждый ребенок с такой серьезной патологией проходит несколько этапов реабилитации и восстановления после хирургического вмешательства, начиная с отделения реанимации и заканчивая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Перинатального Центра АККЦОМД, откуда ребеночка выписывают домой, а дальше необходимы тщательное наблюдение в поликлинике по месту жительства и, конечно, любовь и поддержка родных. Это гаранты долгой и счастливой жизни пациента, — говорит заведующий хирургическим отделением КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» Александр Денцель.

По словам экспертов, гастрошизис является генетической патологией, связанной с поломкой хромосом на этапе внутриутробного развития. В большинстве случаев он диагностируется при помощи УЗИ после 12-14 недели развития плода. При внутриутробном выявлении гастрошизиса необходимо динамическое наблюдение, выявление сопутствующих пороков развития.

Бийский рабочий