Бийск: Алтайкрайстат: в регионе за 2020 год заработная плата выросла на 7,5%

0

Среднемесячная заработная плата работников края за 2020 год, по уточненным данным Алтайкрайстата, выросла на 7,5% (по России — на 7,3%).

Она составила 30 072 рубля. Реальная заработная плата, скорректированная с учетом инфляции, выросла на 3,8% (по России — на 3,8%, по Сибирскому федеральному округу — на 3,5%).

Стабильно высокая заработная плата в Алтайском крае у работников в сфере транспорта, финансовой и страховой деятельности, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, металлургическом производстве, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Также высокую зарплату получали сотрудники, занятые в добыче полезных ископаемых, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве резиновых и пластмассовых изделий, а также в производстве прочих транспортных средств и оборудования. Сотрудники, работающие в этих сферах, получали в 2020 году от 30,4 до 50,7 тысячи рублей.

Невысокая заработная плата оставалась у работников, занятых в производстве мебели, бумаги и бумажных изделий, кожи и изделий из кожи, в гостиницах и предприятиях общественного питания, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах, а также в предоставлении прочих видов услуг. Сотрудники, работающие в этих сферах, в 2020 году получали заработную плату в диапазоне от 16,5 до 20,8 тысячи рублей. Доля занятых в этих отраслях составила 6,2%, или 35,6 тысячи человек.

Бийский рабочий