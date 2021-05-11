Бийск: Алтайский край попал в число лидеров по количеству преступлений

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Алтайский край занял 16 место в России по количеству преступлений.

Гепрокуратура опубликовала данные о количестве преступлений в регионах России за первый квартал 2021 года. Алтайский край, согласно этим данным, попал в двадцатку регионов России, лидирующих по количеству преступлений за данный период, сообщает «Толк».

Край занял 16 место среди других российских регионов. За квартал в нашем регионе зарегистрировали 9 546 преступлений.

Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край и Московская область.

Среди сибирских регионов больше чем в Алтайском крае преступлений совершается в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Алтай попал в список регионов с наибольшим ростом преступности

14:14, 14.03.2021 820

Бийский рабочий