ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайский край попал в число лидеров по количеству преступлений

Горняк22
12 часов Ago

1

Алтайский край занял 16 место в России по количеству преступлений.

Гепрокуратура опубликовала данные о количестве преступлений в регионах России за первый квартал 2021 года. Алтайский край, согласно этим данным, попал в двадцатку регионов России, лидирующих по количеству преступлений за данный период, сообщает «Толк».

Край занял 16 место среди других российских регионов. За квартал в нашем регионе зарегистрировали 9 546 преступлений.

Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край и Московская область. 

Среди сибирских регионов больше чем в Алтайском крае преступлений совершается в Красноярском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Алтайский край попал в число лидеров по количеству преступлений1

Алтай попал в список регионов с наибольшим ростом преступности

14:14, 14.03.2021 820

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: