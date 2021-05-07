Бийск: Алтайский легкоатлет Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса

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Нейтральный статус позволит спортсмену выступать в крупных международных турнирах, включая Олимпиаду.

Российский легкоатлет, уроженец Барнаула, Сергей Шубенков отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) на получение нейтрального статуса. Чемпион мира-2015 в беге на 110 метров намерен выступить на Олимпиаде в Токио. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Павел Воронков.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа без иностранных болельщиков. Совет World Athletics вернул российским спортсменам право получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах 18 марта. Четыре российских спортсмена их уже получили.

30-летний Шубенков специализируется в беге на 60 и 110 метров с барьерами. На Олимпиаде-2012 в Лондоне он занял 12-е место на дистанции 110 м. Спустя три года стал чемпионом мира в этой дисциплине. Также в его активе три золота континентальных форумов в 2012, 2013 (в помещении) и 2014 годах.

Бийский рабочий