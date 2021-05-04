Бийск: Алтайские синоптики предупредили о подъеме воды в реке Обь
0
Ожидается, что в ближайшие дни вода может подняться.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъём уровней воды в реке Обь в районе села Усть — Чарышская Пристань, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В ведомстве предупреждают — возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.
МЧС рекомендует жителям, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.
Напомним, 3 мая уровень воды в реке Бия в районе Бийска достиг критического уровня и поднялся до отметки 521 см.
Уровень воды в реке Бии в районе Бийска достиг опасной отметки
09:27, 03.05.2021 5659