ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Бийск: Алтайские синоптики предупредили о подъеме воды в реке Обь

Горняк22
8 часов Ago

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Ожидается, что в ближайшие дни вода может подняться.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки продолжится подъём уровней воды в реке Обь в районе села Усть — Чарышская Пристань, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. 

В ведомстве предупреждают — возможно подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

МЧС рекомендует жителям, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.

Напомним, 3 мая уровень воды в реке Бия в районе Бийска достиг критического уровня и поднялся до отметки 521 см.

Алтайские синоптики предупредили о подъеме воды в реке Обь 1

Уровень воды в реке Бии в районе Бийска достиг опасной отметки

09:27, 03.05.2021 5659

Бийский рабочий

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