Бийск: Алтайский край в числе регионов Сибири с самым высоким оттоком населения

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На начало 2021 года в Сибири численность населения составила 17 млн человек.

Отток населения из Сибири в другие регионы России за последние 30 лет только нарастает, сообщает «Коммерсант». По данным Новосибирскстата, за год число жителей сократилось на 114 тыс. человек, что почти в два раза больше убыли годом ранее.

Согласно последним данным статистики за 2019 год, из 17,1 млн человек, проживающих в Сибирском федеральном округе, мигрировали 557 тыс., в том числе переселились внутри страны 504 тыс. человек, из них в пределах округа — 287 тыс.

Статисты подсчитали, что наибольший отток населения наблюдается в Омской области (–23 тыс. человек), Алтайском крае (–20 тыс. человек), а также в Иркутской области (–16 тыс. человек).

Отмечается, что 70%, покидающих Сибирь, в основном люди трудоспособного возраста. На долю пенсионеров приходится лишь 10% уехавших.

Одним из ключевых факторов миграционной убыли населения Сибирского федерального округа эксперты называют медленное развитие местной инфраструктуры. Кроме того, предполагается, что на отток населения влияют низкие зарплаты в регионах.

Бийский рабочий