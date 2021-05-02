Бийск: Алтайский край попал в список регионов, срывающих нацпроект «Образование»

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По словам министра просвещения Сергея Кравцова, всего таких регионов в России 15.

Он пояснил, что в этих регионах не реализованы необходимые для работы нацпроекта конкурсные процедуры, сообщает РИА «Новости». Кравцов также отметил, что к тем руководителям региональных органов управления образования, которые до 15 мая ситуацию не исправят, могут быть применены административные меры.

— Еще раз назову регионы из «красной зоны»: Астраханская область, Дагестан, Тверская область, Алтайский край, Курганская область, Костромская, Новосибирская, Воронежская (области), Удмуртская Республика, Еврейская автономная область, Севастополь, Чувашская республика, Рязанская область, Ленинградская область, Республика Коми. Это те регионы, 15 регионов, в которых фактически на сегодняшний день угроза срыва реализации национального проекта, — заявил министр просвещения в ходе итоговой коллегии министерства.

Алтайский министр образования Максим Костенко заверил, что ситуация к 15 мая будет исправлена.

— По вопросам закупок в рамках национального проекта «Образование» нужно пояснить, что согласование инфраструктурных листов Министерства просвещения было в конце марта, – разъясняет ситуацию министр образования и науки региона Максим Костенко, – Буквально за 2-3 недели Министерством образования и науки Алтайского края подготовлена необходимая конкурсная документация, техзадание, собраны коммерческие предложения. На согласовании уже почти 50% закупок, до 15 мая будет объявлено 100%. Соответственно, в июне заключим контракты и ожидаем поставки к 1 сентября. Мы в полной мере реализуем свои обязательства и в установленные законом сроки. Никаких рисков по реализации нацпроекта в Алтайском крае нет и не было.

Министр также добавил, что нацпроект был успешно реализован в 2019 году, а 2020 год, несмотря на все сложности, показал, что Алтайский край в полной мере своевременно реализовал все полномочия, в установленные законом сроки. За эти годы было освоено порядка 1,45 млрд рублей.

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13:11, 27.04.2021 11071

Бийский рабочий