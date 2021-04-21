Бийск: Алтайский край вернул в бюджет деньги, выделенные на обеспечение жильем сирот

0

Регион вернул более 500 млн рублей, которые не смог освоить.

Алтайский край стал одним из худших регионов по обеспечению жильем детей-сирот. Как ранее сообщили в следственном комитете, по итогам 2020 года в регионе не смогли освоить более 68% выделенных денежных средств. Как следствие, уровень обеспеченности сирот жильем в регионе составил лишь 5%, что в три раза меньше общероссийского показателя.

В пресс-службе регионального Минстроя ТАСС сообщили, что Алтайский край вернул в федеральный бюджет неосвоенные в 2020 году средства — это 627 млн рублей. Из них средств 66 млн рублей краю вернули назад для оплаты контрактов, которые успели заключить в конце 2020 года. Эти средства будут потрачены в 2021 году. Таким образом, в федеральный бюджет край вернул 561 млн рублей.

В 2021 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе планируют потратить 605 млн рублей, 302 млн из них — средства федерального бюджета.

Сообщается, что с 2016 года в Алтайском крае жильем обеспечено 2 тыс. 123 человека из числа детей-сирот, в том числе 230 из них получили квартиры в 2021 году. На сегодняшний день в Алтайском крае правом на получение жилья обладают 6 тыс. 83 человека, из них старше 23 лет — 2 тыс. 813. Дополнительно в течение трех лет получат такое право 1 тыс. 807 человек, это дети-сироты от 14 до 18 лет, которые включены в список.

Тысячи сирот без жилья: алтайских чиновников обвиняют в халатности

18:50, 05.12.2020 965

Бийский рабочий