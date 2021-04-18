Бийск: Алтайский край вошёл в число лидеров по уголовным делам о невыплате зарплат

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В первом квартале 2021 года в регионе возбуждено семь подобных дел.

В Сибирском федеральном округе в первом квартале 2021 года по фактам невыплаты заработной платы было возбуждено 32 уголовных дела.

Семь из них пришлось на Алтайский край. Таким образом регион занял вторую строчку антирейтинга. Больше подобных нарушений зафиксировали только в Красноярском крае.

— В Сибирском федеральном округе в первом квартале текущего года по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 32 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в том числе 14 дел — на основании материалов прокурорских проверок. Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в Красноярском (8) и Алтайском (7) краях, — сообщили в управлении генеральной прокуратуры по СФО.

Для рассмотрения в суды направлено 18 уголовных дел, 3 виновных лица осуждены.

Напомним, в Бийске не раз возникали случаи, когда правоохранители помогла работникам предприятий получить зарплату. Также в марте этого года «БР» сообщал о том, что Бийского предпринимателя будут судить за выплаты зарплат ниже МРОТ.

Прокуратура помогла работникам бийского предприятия получить зарплату

18:34, 08.08.2019 940

Бийский рабочий