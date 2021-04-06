Бийск: Алтайский край попал в число аутсайдеров демографического рейтинга

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Регион занял 63 место из 85.

Алтайский край оказался на 63 месте в демографическом рейтинге регионов по итогам 2018 — 2020 годов. Исследование провели специалисты РИА Новости.

Убыль населения региона составила -2,3%. Таким образом регион стал вторым в Сибири по показателям убыли населения.

При этом естественная убыль населения составила -39,3 тыс. человек — по этому показателю регион находится на пятой строчке по России.

Эксперты подчеркивают, в целом в стране отмечается демографический спад в связи с естественной убылью населения. Сильнее всего на ухудшение демографической ситуации повлиял 2020 год и пандемия коронавируса. Составители рейтинга констатируют, что в стране ожидаемо сложится тенденция к снижению численности населения, задача властей — переломить ее и к 2030 году обеспечить устойчивый рост данного показателя.

По итогам исследованного периода наибольший прирост населения зафиксирован в Севастополе (16,8%), Ингушетии (5,6%) и Ленинградской области (4,3%). Наименьший — в Орловской (-3%), Тверской (-3%) и Смоленской (-3%) областях.

Прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим в Сибири

16:57, 04.04.2021 782

Бийский рабочий