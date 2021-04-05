Бийск: Алтай попал в число популярных направлений для отдыха у россиян в 2021 году

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Первые места по популярности займут Краснодарский край, Крым, Алтай и Кавказ.

Этим летом, как и в прошлом году, в России будет доминировать внутренний туризм рассказали эксперты агентству «Прайм».

— Первые места займут Краснодарский край, Крым, Алтай и Кавказ — до них проще добраться, нет риска закрытия границ, нет валютных рисков и языковых проблем, — отмечают эксперты.

По подсчетам специалистов, самым бюджетным вариантом поездки внутри страны будет путешествие на Северный Кавказ – средняя стоимость поездки туда составит 15000-20000 рублей.

Отмечается, что кроме традиционных маршрутов уже сейчас начались бронирования, которых не было прошлым летом, например, на Камчатку, в Башкирию и Калмыкию. А вот заграничных путешествий, по прогнозам экспертов, россияне по-прежнему будут опасаться, несмотря на открытие границ.

Бийский рабочий