Бийск: Алтайские автоинспекторы пересядут на новые Skoda и Renault

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МВД России потратит 786 млн рублей на 550 патрульных автомобилей для регионов СФО.

Полиция закупает 550 дорогостоящих автомобилей для работы в регионах Сибири. На патрульные машины готовы потратить почти 800 млн рублей из бюджета, сообщает «Тайга.инфо».

МВД России объявило два конкурса на поставку 550 патрульных машин для девяти регионов Сибирского федерального округа. Документация опубликована на сайте госзакупок.

В Новосибирскую область планируется купить 198 машин, в Томскую — 83, в Омскую — 24, в Кемеровскую — 60, в Красноярский край — 65. Автомобили также привезут в Хакасию (27), Иркутскую область (25) и Туву — 12.

54 машины отправят в Алтайский край. Это будут бело-синие седаны с надписями «ДПС». С шестиступенчатой МКПП, сигнальной громкоговорящей системой и аппаратно-программным комплексом. Программный комплекс должен включать «видеосервер с выносным пультом управления», видеокамеры для наблюдения за дорогой и внутри салона, а также монитор. Это будут Skoda Fabia и Renault Logan.

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15:55, 13.03.2021 627

Бийский рабочий