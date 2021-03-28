Бийск: Алтайская учительница получила два миллиона подъемных и уволилась

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Земский учитель, досрочно расторгнув договор, не вернула 2 млн рублей подъемных.

Учитель из Республики Алтай отправилась работать в школу Магаданской области по программе «Земский учитель». Женщина вошла в число пятерых претендентов, которых отобрали из 164 желающих.

В качестве подъемных она получила два миллиона рублей, именно столько составляет сумма выплаты на Дальнем Востоке. По условиям программы, ее участник получает деньги целиком в течение месяца после заключения трудового договора, но взамен отрабатывает пять лет.

Однако, учитель из Республики Алтай отработала в школе поселка Мяунджа лишь 3,5 месяца. Затем женщина досрочно расторгла трудовой договор, объяснив это необходимостью ухода за оставшимся на родине отцом, у которого обнаружилось тяжелое заболевание. При этом возвращать деньги женщина не собиралась.

— Мы поставили вопрос о возврате денежных средств в полном объеме, но оказалось, что больше половины суммы уже потрачено. На предложение вернуть хотя бы остаток, педагог заверила, что ей будет удобнее перечислить сразу всю сумму спустя 2-3 месяца. Потом от нее не было никаких известий, а на днях она сообщила, что вернуть деньги не сможет. Получается, взяла у государства по сути беспроцентный кредит, не исполнив своих обязательств, — рассказала «Магаданской правде» директор школы Татьяна Обвинцева.

Сейчас комитет образования Сусуманского округа готовит документы о принудительном взыскании с алтайского педагога денежной выплаты в судебном порядке.

Бийский рабочий