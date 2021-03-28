Бийск: Алтайский край отнесли к территориям с риском потери здоровья из-за экологии

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В Алтайском крае доминируют заболевания детей, сообщили специалисты. Кроме того, высок уровень онкозаболеваний.

Заседание президиума СО РАН, посвященное экологии, прошло в Новосибирске 25 марта. Его запись, выложенная в Youtube, позже была удалена, но осталась в распоряжении Тайги.инфо.

В ходе заседания директор Института оптики атмосферы СО РАН Игорь Пташник доложил, что 78% из 20 российских городов с высоким и очень высоким уровнями загрязнения атмосферы расположены в Сибирском федеральном округе. В 23 сибирских городах интегральный индекс загрязнения атмосферы оценивается как высокий.

В Сибири лидерами по загрязнению почвы тяжелыми металлами — например, свинцом, цинком, никелем и медью — стали Свирск в Иркутской области и Норильск в Красноярском крае. Самое большое загрязнение почвы нитратами и фторидами — в Новокузнецке, где предельно допустимые концентрации этих химикатов превышены в десятки раз.

Ученые проанализировали не только уровень загрязнения в Сибири, но и болезни жителей. И если по загрязненности воздуха на форе других Сибирских городов в Алтайском крае все не так уж и плохо, то в рейтинге территорий по экологически значимым индикаторным потерям здоровья наш регион все же выделился.

Алтайский край отнесли к числу территорий риска. В Алтайском крае доминируют заболевания детей, сообщили специалисты. Кроме того, из схемы следует, что в регионе высок уровень онкозаболеваний.

Городами с наибольшими показателями заболеваемости стали Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск.

После презентации участники заседания коротко обсудили ее и пришли к выводу, что публиковать доклад, основанный на открытых данных и озвученный в прямом эфире на канале СО РАН, нельзя.

— Я бы на первом этапе эту работу (по анализу экологического состояние регионов Сибири) вел как закрытую, — сказал основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович. — Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями (ответственными за вредные выбросы), перед государством. Их надо последовательно решать. Эта работа должна вестись предельно аккуратно и очень взвешенно. Просто шумом и криком, что мы занимаемся экологией, эту проблему не решить.

Вдохнуть, не дышать: Бийск хотят внести в список самых грязных городов России

10:31, 28.11.2020 4474

Бийский рабочий