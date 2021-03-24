Бийск: Алтайский омбудсмен по правам человека рассказал о проблемах жителей региона

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Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин отчитался перед губернатором о работе за год.

Борис Ларин сообщил, что чаще всего, как и в прошлые годы, граждане обращались к нему по вопросам уголовно-процессуального законодательства, социального обеспечения, жилищной и жилищно-коммунальной сферах. Совокупная доля обращений по этим вопросам в 2020 году составила около 40% от общего числа обращений.

Вместе с тем отмечен больший рост обращений по вопросам реализации прав на охрану здоровья и получения медицинской помощи. Так, в период ухудшения эпидемиологической обстановки в октябре-ноябре 2020 года особенно остро жителей края беспокоили многократно возросшие сроки ожидания приезда бригад скорой медицинской помощи и вызова врача на дом, вопросы проведения тестирования на COVID-19.

Много жалоб поступило на очереди в медицинских учреждениях. Жалобы по таким вопросам находились на особом контроле Уполномоченного.

— В целом система здравоохранения Алтайского края в условиях эпидемии столкнулась со множеством проблем, но ценой большого напряжения выдержала испытание, — цитирует Бориса Ларина, пресс-служба алтайского губернатора.

Помимо вопросов развития здравоохранения, в разговоре были затронуты темы организации работы учреждений образования, социальной защиты, реализации трудовых прав граждан, прав осужденных, прав граждан при пересечении государственной границы.

Бийский рабочий